ÈþÇª»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÀî¤ÇÀ¸¤­Êª´Ñ»¡¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÇª»Ô¤Î¸üÊÝ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤â¤¦¤È¡¢ËèÇ¯¡¢³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤òÎ®¤ì¤ë¸¶Àî¤Ç1¡¦2Ç¯À¸¤¬¤¤¤­¤â¤Î´Ñ»¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤ëÀ¸¤­Êª¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»ùÆ¸¡Ë¡Ö¤³¤ì¤Ê¤ó¤«Æ°¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤¢¤Ë¡×¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¿¤è¤µ¤Ã¤­¡×¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¤ä¤Þ¤°¤Áº«Ãî³Ú²ñ¤Î³ÑÅÄÀµÌÀ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±´ó¤ê¡¢Ì¾Á°¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Áº«Ãî³Ú²ñ¡¦³ÑÅÄÀµÌÀ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤ì