¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥º¥é¥È¥³¡¦¥À¥ê¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬¡¢MF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡Ê¥ß¥é¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×L¤ÎÂè6Àá¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤Ï¥â¥ó¥Æ¥Í¥°¥íÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Íâ9Æü¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëMF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢35Ê¬¤Ë¤ÏMF¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ä¥ó¡¦¥ä¥­¥Ã¥Á¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£ºÇ½ªÅª¤Ë82Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢4¡Ý0¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£39ºÐ