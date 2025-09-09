FIFAワールドカップ26を視野に入れ、日本代表はアメリカ遠征でシミュレーションを行っている。現地6日のメキシコ代表戦の後、翌7日にはチャーター便で4時間かけてオークランドから次戦の地・コロンバスへ移動したが、時差3時間というのは想像以上に負担が大きい様子だ。しかも、中2日でのホスト国・アメリカ代表との対戦である。日本の選手たちにとって非常にタフな戦いを強いられそうだ。こうした中、森保一監督もすでに語っ