Á´¹ñ¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×97·à¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¹Ã¿®ÃÏÊý¡ÊÄ¹Ìî¸©¡¢»³Íü¸©¡Ë½é¡ÊÈ¯É½»þÅÀ¡¢Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤È¤Ê¤ëIMAX¥ì¡¼¥¶¡¼¥·¥¢¥¿¡¼¤ò´Þ¤à¡¢Á´9¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿Üºä¡×¤ò10·î3Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£Æ±·à¾ì¤Ï¡¢Æ±Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÄ¹Ìî¸©ºÇÂçµé¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿Üºä¡×Æâ¤Ë³«Àß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ò´Þ¤àÁ´9¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤É¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼