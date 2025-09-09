¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¤³¦»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«(C)Getty Imagesº£Ç¯6·î¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤¬½ª¤ï¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤¿¶¯²½»î¹ç¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥­¥·¥³Àï¡£ÆüËÜ¤¬²¡¤·µ¤Ì£¤Ë¿Ê¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢·ë²Ì¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥­¥ê¤È¸«¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¤ÇWÇÕÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤âÀ¤³¦°ì¤Ç¤Ê¤±¤ì