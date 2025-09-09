9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÂÀÍÛ¤¬¥®¥é¥®¥é¤È¾È¤ê¤Ä¤±¡¢²Æ¤Î¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Î½©¡¢¿©Íß¤Î½©¡¢³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú½ë¤¤½©¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡Û9·î¤ÎÉþÁõ¤Ï¡ÖÄÌµ¤À­¡×½Å»ë¤ÇÎÃ¤·¤¯¡ª¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤­¤Á¤ó¤È´¶¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡© ¡¿·î¸«¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÖÃÄ»Ò¡×¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê»ÅÍÍ¤Ë ·§ËÜ¤Î³¹¹Ô¤¯¿Í¤Ï¡Ä 20Âå¡Ö½©¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤À½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡× ËÌ³¤Æ»¤«¤é¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·§ËÜ¤ËÍè¤ë¤«¤é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£