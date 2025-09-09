鶏肉などを食べた11人が食中毒です。熊本市保健所によりますと8月29日の夜、中央区花畑町の飲食店「かやのき」で地鶏の炭火焼やレバ刺しなどを食べた20代から60代の男女11人が翌日以降に体調不良を訴え、このうち1人が医療機関を受診しました。発症した人からは生の鶏肉などに生息するカンピロバクターが検出され、保健所は食事の内容などから「かやのき」の料理が原因の食中毒と断定し、店内の消毒などのため9日から3日間の