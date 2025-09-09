すっかり嫌われ者になってしまったようだ。ドジャースに４年総額７２００万ドル（約１１２億５０００万円＝当時）の大型契約で加入した左腕のタナー・スコット投手（３１）が、ファンから激しい批判にさらされている。８日（日本時間９日）に本拠地ロサンゼルスで行われたロッキーズ戦には、２点リードの９回から３番手で登板。１イニングを無失点で抑えて２１セーブ目をマークしたが、先頭打者にこの日の初安打を許して?無安