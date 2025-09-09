¶¶¹¬É×¤µ¤ó 9·î4Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤ó¤Ç¡¢9·î15Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤éNHK BS¤Ç¡Ø¿·¡¦BS ÆüËÜ¤Î¤¦¤¿ ±Ê±ó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¶¶¹¬É×¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¡Ù¡Ê¢¨½é²óÊüÁ÷2023Ç¯4·î30Æü¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤ä¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢"¸æ»°²È"¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¡Ê¤Ï¤·¡¦¤æ¤­¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢9·î4Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£1960Ç¯¤Ë¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å