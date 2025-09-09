Æ±¼Ò¤Î²áµîºÇ¶¯¤ÇºÇ·ÚÎÌÄó¶¡¤ÏÇ¯´Ö6Âæ¿ôÇ¯Á°¤Ë¤â¡¢¥»¥ª¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥Ý¥ë¥·¥§911¤Ï¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î²áµîºÇ¶¯¤ÇºÇ·ÚÎÌ¡£¼«Á³µÛµ¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï427ps¤ËÃ£¤·¡¢¼Ö½Å¤Ï1150kg¤·¤«¤Ê¤¤¡£´°À®¤Þ¤Ç¤Ë¡¢1Ç¯È¾¤Ï¤«¤«¤ë¤é¤·¤¤¡£¡Ú²èÁü¡ÛÌ¥ÎÏÁýÉý¤Î¶õÎä¥Õ¥é¥Ã¥È6911 ¥Ð¥¤¡¦¥»¥ª¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥É¡¦¥â¥Ç¥ë¤¿¤ÁÁ´146ËçÆ±¼Ò¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥ì¥¹¥È¥â¥Ã¥É¡¦¥¬¥ì¡¼¥¸¡£964·¿911¤ò¥Ù