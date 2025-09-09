¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤­¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê52¡Ë¤Ï¼Ò²ñ¤«¤é¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¸µÊüÁ÷ºî²È¡¦ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤ÏX¤Ç¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡ØËÙ¹¾µ®Ê¸£ö£ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó20Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â¡Ù¤¢¤Î»þ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©ËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬¡¢±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀëÅÁ¥Ý¥¹¥È¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ï¡ÖËÙ¹¾¤µ¤ó¤³¤È¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Ï¡¢Ë¡¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¿¤Î