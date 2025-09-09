2025年9月3日、中国の北京で開催された「抗日戦争勝利80周年記念式典」に、北朝鮮の金正恩総書記が出席し、世界の注目を集めた。この軍事パレードには、中国の習近平国家主席、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を含む26カ国の首脳が参加し、中露朝の3首脳が一堂に会する異例の光景となった。【写真】自衛隊員50人VSサバゲー愛好家100人勝者はどっち？中国が金正恩氏を招待し、中朝会談を実施した背景には、複雑な地政学的思