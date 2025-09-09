¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ø¥¢»÷¹ç¤¦¿§µ¤Éº¤¦»ÑºòÇ¯¡¢ÅÅ·â»ö¼Âº§¤È½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿28ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖCREA¡×(Ê¸éº½Õ½©)¤Î2025½©¹æ¡ÖÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤¡¢¤«¤é¤À¤ÈÀ­¤ÎÏÃ¡×É½»æ¤ÈÃæ¿È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊó¹ð¤È¶¦¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÅç·ëºÚ(²­Æì¸©½Ð¿È)¡£¤ª¤Ç¤³¤ò¸«¤»¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÀÖ¤¤°áÁõ¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡¢¿§µ¤Éº