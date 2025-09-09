¡Ö¹õÀî¤ÎÊý¤¬²¶¤è¤êÂç¤­¤¤¤Ê¡×ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±éÃæ¤ÎÄ¹¿ÈÇÐÍ¥¤È¤ÎÆÌ±ú2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ °¤Éô¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤¬±é¤¸¤ëÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¤ÎÉ×¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢²áµî¤Î»ö·ï¤Ç¥Í¥ë¥é¤Ë»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤ë·º»ö¡¢¹õÀîÎµ»Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿ùÌîÍÚÎ¼¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÂÐÎ©¤·¤¿¤ê¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡£