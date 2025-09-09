ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢¾­Íè¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÀÃÏ¤Î³ä¹ç¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë½é¤á¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀ¶È¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬¸º¤ëÃæ¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï³Æ»ÔÄ®Â¼¤´¤È¤Ë¾­Íè¤ÎÇÀÃÏ¤Î³èÍÑÊýË¡¤äÃ´¤¤¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°è·×²è¡×¤òºöÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·×²è¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿·ë²Ì¤¬9Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢10Ç¯¸å¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÀÃÏ¤Î³ä¹ç¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÂçºåÉÜ¤ò½ü¤¯15¤Î¸©¤ÇÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÁÅç¸©¤ä¹áÀî¸©¡¢²­Æì¸©¤Ç¤Ï7³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿