ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬9Æü¡¢¸ø¼°YouTube¤ò¹¹¿·¡£ËüÇÈÃæÀµÁª¼ê¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¸þ¤±º£¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¤·¤¿ËüÇÈÁª¼ê¤Ï¡¢ÆþÃÄ°Ê¹ßA¥¯¥é¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¬¤ì¤º¡¢ºòµ¨½é¤á¤ÆA¥¯¥é¥¹¤Î2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²ù¤·¤¤¤è¤ê¤Ï¤Þ¤º´ò¤·¤¤¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÏÃ¤¹¾å¤Ç¡ÖËþÂ­¤¤¤¯¥·¡¼¥º