Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï9Æü¡¢¹Äµï¤Ç°ð´¢¤ê¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï9Æü¸á¸å¡¢¹Äµï¤Î¿åÅÄ¤Ç¤¦¤ë¤ÁÊÆ¤Î¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Þ¥µ¥ê¡×¤È¤â¤ÁÊÆ¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥²¥Ä¥â¥Á¡×¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ20³ô¤Î°ð´¢¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹Äµï¤Ç¤Î°ðºî¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ø¤È°ú¤­·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¦¶á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¤³¤È¤·¤Ï¤³¤È¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤ÎÃæ¤ÇÇÀ¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÏ«¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼ý³Ï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÅ²¼¤Ï¤¿¤ï¤ï¤Ë