NECパーソナルコンピュータは9日、独自のAIソリューションを搭載した13.3型モバイルノートPC「LAVIE Direct NEXTREME」など3製品を直販サイト「NECダイレクト」で販売開始した。「LAVIE Direct NEXTREME」は74Whの大容量バッテリーを搭載し、動画再生時で約20.1時間の駆動時間を実現した13.3型ノートPC。独自AIによるスマート充電により、5年後のバッテリー容量を約71％維持する「5Years長寿命バッテリー」を備えるほか、バッテリ