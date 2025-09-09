8·î¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1¤«·î¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï9Æü¡¢¼«Âð°Ê³°¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤¬102¿Í¤Ë¾å¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤«¤é1¤«·î¤òÁ°¤Ë¸©¤Ï9Æü¡¢ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢µ¾À·¼Ô¤ËÌÛ¤È¤¦¤ò¤µ¤µ¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç±«¤Ç¸©Æâ¤Ç¤Ï4¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤â1¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½»Âð¤Ç¤ÏÁ´È¾²õ¤¬1653Åï¡¢¾²¾å¡¦¾²²¼¿»¿å¤È·×8400Åï¤òÄ¶¤¨¤ëÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç7543·ï¡Ö¤êºÒ¾ÚÌÀ¡×¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Æü¤Þ¤Ç