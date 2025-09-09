³ÊÆ®µ»¤Î¡ÖKNOCKOUT¡×¤Ï9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç10·î12Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖKNOCKOUT.58¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï½é¤ÎWBC¥à¥¨¥¿¥¤ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ê3Ê¬5R¡Ë¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£NJKF¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÈËÆá¡Ê21¡áR.S¡½GYM¡Ë¤ËÂè4ÂåKNOCKOUT¡ÝRED¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¡Öµé²¦¼Ô¡¦°í¡¦¥»¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¥à¡Ê28¡á¥»¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¥à¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£°í¡¦¥»¥ó¥Á¥ã¥¤¥¸¥à¤Ï¡ÖWBC¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤Ç¤­¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ONE