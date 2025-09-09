·§ËÜ¸©ÆâÍ­¿ô¤ÎÊÆ¤É¤³¤í°¤ÁÉÃÏÊý¤Ç¡¢¿·ÊÆ¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¿·ÊÆ²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¤¤¤è¤¤¤èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·ÊÆ²Á³Ê¡É JA¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤¬¹âÆ­¡Ö5¥­¥í5000±ß¡×¤Î²ÄÇ½À­¤â ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¡£JA°¤ÁÉ¤Ç¤Ï¿·ÊÆ¤Î½ÐÈ¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ º£Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÌ£¤Ï¡©¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ªÇ´¤ê¤¬¤¤¤¤¡ªÇ´¤ê¤¬°ã¤¦¡× JA°¤ÁÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¤ÁÉÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤è¤ê1³ä¤Û¤É¹­¤¤ Ìó3300