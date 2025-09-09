俳優の和田雅成と高橋大翔がW主演を務めるフジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『あなたを殺す旅』(26日配信スタート、毎週金曜20:00〜)の本編オープニング映像がFOD公式YouTubeで先行公開された。この映像で使用したフィルムスナップ写真と場面写真も公開された。『あなたを殺す旅』このドラマは、ヤクザ社会で義理人情に熱く生きる男たちをボーイズラブの世界に置き換えた「ヤクザ×BL」作品。物語は、ある騒動をきっかけ