モデルで女優の井桁弘恵が、10月7日にスタートする日本テレビ系ドラマ『そこから先は地獄』(毎週火曜24:24〜)に主演することが9日、発表された。井桁弘恵このドラマは、モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。井桁が演じるのは、純粋で真面目な主人公・矢嶌莉沙。「私が不倫なんてするはずがない」と思っていたが、妻からの暴力に苦しむ美しい男性・城内涼と出会い、「彼を救いたい」というお節