国内ＦＡ権の資格取得条件を満たした横浜ＤｅＮＡの神里（中央）＝資料写真横浜ＤｅＮＡの神里和毅外野手（３１）が９日、出場選手登録日数が規定の年数に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。球団を通じて「これからも感謝の気持ちを忘れず、日々全力でプレーしていきたい」とコメントした。神里は２０１８年にドラフト２位で入団。俊足巧打の外野手として、１年目から開幕スタメンの座をつかん