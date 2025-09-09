OpenAIは9月3日(米国時間)、「ChatGPT - Release Notes | OpenAI Help Center」において、ChatGPTの「プロジェクト」を無償プランに開放したと発表した。翌日の9月4日(米国時間)には、新機能「ブランチ」をWeb版のChatGPTにリリースしたことも発表された。ChatGPT - Release Notes ｜ OpenAI Help Center○プロジェクトを無償プランに開放プロジェクトは昨年12月に開催したイベント「12 Days of OpenAI | OpenAI」にて発表された。