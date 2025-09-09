ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images ¡ã2025Ç¯9·î8Æü(ÆüËÜ»þ´Ö9Æü)¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÐ¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥­ー¥º¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä ¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆ»¶ñ¤â°Û¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡ª¸µ¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤¬¶ÃØ³¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÇ®ÊÛ ¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥­ー¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå1ÆÀÅÀ¡£ÂÇÎ¨¤Ï.279¡£ »î¹ç¤Ï3ÂÐ1¤Ç