¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¹­Åç¤Î¾²ÅÄ´²¼ùÅê¼ê¤¬¡¢½é²ó¤ËÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤òµö¤·¡¢£·°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¡¦´Ý¤ÎÄËÎõ¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éµð¿ÍÂÇÀþ¤Î±Â¿©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é²¬ËÜ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë£±»àËþÎÝ¤«¤éÃæ»³¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢Â³¤¯¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡££µ¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦£²°Ì¡¦µð¿ÍÁê