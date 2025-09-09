ロックバンドTUBEの公式サイトが9日に更新され、メンバーを騙るなりすましアカウントが存在しているとして注意を呼びかけた。バンドの公式サイトで「昨今、所属アーティスト本人になりすましたSNS等のアカウント報告が、弊社に複数寄せられております」と警告。続けて「このアカウントは、アーティスト写真を無断で使用して公式アカウントになりすまし、ファンの皆さまにダイレクトメッセージを発信する行為を行っていたこと