幾田りらの書き下ろしによる新曲「Actor」が、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3（テレビ東京系列ほか）のエンディング主題歌に決定。あわせて、楽曲の一部を聴くことができる本予告映像が公開された。 （関連：江口拓也、早見沙織、種粼敦美……『SPY×FAMILY』声優キャストの表現力に注目） 同楽曲は、日々の中で誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドの楽曲となっている。また本