¸½ÃÏ£¹·î£¸Æü¤ËËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë²¤½£Í½Áª¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢FIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°11°Ì¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¡¢Æ±75°Ì¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÂÐÀï¡££µ¡Ý£´¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Á¡¢£³¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¥¸¥§¥ó¥Ê¡¼¥í¡¦¥¬¥Ã¥È¥¥¡¼¥¾´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Ã¥º¡¼¥ê¤Ï¡¢£²ÅÙ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ£´¡Ý£²¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢87Ê¬¡¢89Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢90¡Ü£±Ê¬¤Ë¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤¬·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢ÁÔÀä¤Ê¥·¡¼