½À½Ñ¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Î½Å¿å ¹À¼¡¤µ¤ó(53)¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤­º¸ÏÓ¤Ë¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ò¾ï¼Ô¤ò¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤·Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÏÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ø¡£Ã¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤à½Å¿å¤µ¤ó¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë