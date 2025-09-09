【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらによる書下ろしの新曲「Actor」が、10月4日より放送開始となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season3のエンディング主題歌に起用されることが決定した。 ■日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた新曲「Actor」 『SPY×FAMILY』という作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲「Actor」は、タイトルが示す通り、日々のなかで誰もが演じる“役”の奥にある想いや