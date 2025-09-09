¥×¥íÌîµå¤Ï7Æü¡¢¥»¡¦¥êー¥°¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤¬2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¥Ñ¡¦¥êー¥°¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò15¤È¤¹¤ë¤Ê¤É2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ç¡¢¶áÇ¯Åê¹âÂÇÄã¤Î·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«Î¾¥êー¥°¤Ç2³äÂæ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ ¢£Åê¼ê¤ÇËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤¬Ê£¿ôÃÂÀ¸ 7Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥»¡¦¥êー¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè