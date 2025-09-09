2025Ç¯9·î9Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦JTBC¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥¯¥ë¥¸¥å¡á¥Ê¥Ý¥«¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¤¬¡¢Å¹Æâ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°°Æü´ú¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¹­ÊóÀìÌç²È¤Î½ù¥®¥ç¥óÆÁ¡Ê¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯¡ËÀ¿¿®½÷»ÒÂç¶µ¼ø¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¸½ÃÏ¤Î´Ú¹ñ¿Í¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ê°°Æü´ú¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ËÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ØBite me Korea¡Ù¤Ç¡¢´Ú¹ñ¼°¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤¬¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È