Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤¬¡¢9·î8Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¹±Îã¤Î¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¤Î°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤ä¡¢¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦»°¾åÍª°¡¤ÎÆ°²è¤ËSixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿·ï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó°ðÅÄÄ¾¼ù¤ÎInstagram¾è¤Ã¼è¤êÈÈ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¡¢°ðÅÄÌ¾µÁ¤ÎInstagram¤«¤éÀ­