µßµÞ¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÀÜ¿¨¤·ÉÂ±¡¤Ø¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¡¢ÈÂÁ÷Ãæ¤Î´µ¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµßµÞ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀÜ¿¨¡ÄÉÂ±¡¤Ø¤ÎÅþÃåÌó20Ê¬ÃÙ¤ì¤ë ´µ¼Ô¤ÏÂå¤ï¤ê¤ÎµßµÞ¼Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¿´ÇÙÄä»ß ¤½¤Î¸å»àË´ °¦ÃÎ ¾®ËÒ»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í½ÕÆü°æ»ÔÅÄ³ÚÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¾®ËÒ»Ô¤Î70ÂåÃËÀ­¤òÈÂÁ÷Ãæ¤ÎµßµÞ¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃËÀ­¤ÏÊÌ¤ÎµßµÞ¼Ö¤Ç½ÕÆü°æ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅþÃå¤¬