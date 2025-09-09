½÷Í¥µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬2Æü¸áÁ°0»þ19Ê¬¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£90ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£µÈ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¸ÄÀ­ÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ä±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¿Íµ¤ºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï79Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡×¤ÇÂè1¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢²ÈÄí²Ê¶µ»Õ¤ÎÃÓÆâÍ§»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£»¨²ß¤ò°·¤¦¼Â²È·ó¼«Âð¤Î¡ÖÃÓÆâ¾¦Å¹¡×¤Ë¤Ï¡¢ÉðÅÄÅ´Ìð±é¤¸¤ëºäËÜ¶âÈ¬¤¬²¼½É¡£µÈ¹Ô¤µ¤ó¤ÏÁ´