Ì¾¸Å²°¤ÎÇ¯´ÖÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î48Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î8Æü¡£¤½¤·¤Æ9Æü¤Ï¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¤Ëµ¤²¹35¡î¤ËÃ£¤·¡¢µ­Ï¿¤ò49Æü¤Ë¿­¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈþ¤·¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ë¾È¤é¤¹ ¡ÈÈôÂÍ¸ÅÀîÇòÊÉ¥­¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¡É¡Ö½ë¤¤¤±¤É¡Ä½©¤ÎÆ÷¤¤¤¬¡×´ôÉì ½©¤Ê¤Î¤Ë¿¿²Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ó¤ÊÃæ¡Äº£·î6Æü¤Ë´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÈôÂÍ¸ÅÀîÇòÊÉ¥­¥ã¥ó¥É¥ë¥Ê¥¤¥È¡×¡£µîÇ¯»ÔÀ¯20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤³¤È¤·¤¬2