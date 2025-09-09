¥í¥Ã¥­¡¼¥º¡¦¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂ­¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£9²ó¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤¬Äù¤á¤¿¤¬¡¢¹¶·âÃæ¤Î¥í¥Ã¥­¡¼¥º¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£ÊÆÊüÁ÷¶É¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ã¥­¡¼¥º¤Ï9²óÀèÆ¬¤Î¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¬º¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â½é°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼¡ÂÇ¼Ô¤¬Í·Ä¾¤Ç¥¢¥¦¥È¡¢ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ØÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È±¦Â­¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤­¤¿¡£µ¢ÎÝ¤¹¤ë¤âÄË