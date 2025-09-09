À¼Í¥¤ÎÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡Ê31¡Ë¤¬¡¢9·î8Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ë¤¤¤¿À¸¸åÈ¾Ç¯¤ÎÄ¹½÷¤¬°ìÈÌÉÂÅï¤Ë°Ü¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÉÕ¤­Åº¤¤Æþ±¡¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛPICU¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷2023Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2025Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂÝæ¡£7·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢Ä¹½÷¤¬¡Ö³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¡×¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿´Â¡°Ü¿¢¤ÎÂÔµ¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³èÆ°