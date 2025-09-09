ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÎÁ¶â¤ò¡¢10·î10ÆüÆþ¸ËÊ¬¤«¤é²þÄê¤¹¤ë¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤äÁ÷·Þ¤Ë¤è¤ëÃ»»þ´ÖÍøÍÑ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤òÂ¥¤·¡¢º®»¨¤Î´ËÏÂ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¿ÌÌÃó¼Ö¾ì¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÀ°È÷·×²è¤Ë¤âÃå¼ê¤¹¤ë¡£Á÷·Þ¤ä¶õ¹ÁÆâÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¤Î³ä°ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â³È½¼¤¹¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï¡¢A¡¦BÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡¢2»þ´Ö¤Þ¤Ç1,000±ß¡¢3»þ´Ö¤Þ¤Ç1,500±ß¡¢°Ê¹ß1»þ´Ö¤´¤È500±ß¤È¤¹¤ë¡£24»þ´ÖËè¤ÎºÇÂçÎÁ¶â¤ÏÄÌ