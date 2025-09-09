¶âÂô»ÔÆâ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë²ñ°÷À©¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î·úÀß¤ò¿Ê¤á¤ë´ë¶È¤¬¡¢¤ª¤è¤½2²¯3000Ëü±ß¤òÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎµÁ±ç¶â¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ­¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤Î¾ì½ê¤ËÃÏ¾å12³¬·ú¤Æ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×Á´¹ñ¤Ç¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È¤Ï¶âÂô»Ô°ÀºêÉÍÄ®¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¡¦¶âÂô¥ê¥ó¥¯¥¹¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¥³¡¼¥È¶âÂô¡×¤ò·úÀß¤·¤Þ¤¹¡£