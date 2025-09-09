札幌市南区のゴルフ場で、シカを駆除するためのハンターがクマに遭遇し、発砲していたことが分かりました。警察は、人命に危険が迫っている場合に発砲できる「緊急避難」にあたるのか確認しています。（石田記者）「こちらのゴルフ場では連日クマが出没し、パトロールをしていたハンターが鉢合わせてしまったということです」ハンターがクマに発砲したのは、札幌市南区のゴルフ場「滝のカントリーク