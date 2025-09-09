◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2025年9月9日エスコンF）ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が9日、日本ハム戦（エスコンF）に「8番・捕手」で先発出場。0―0の2回に先制の2点適時二塁打を放った。4ゲーム差をつけている2位・日本ハムとの直接対決。リーグ制覇に向け重要な一戦で、先制パンチを食らわしたのは海野だった。0―0の2回。1死から柳町が左前打で出塁すると、栗原も左前打で続く。川瀬が見逃し三振に倒