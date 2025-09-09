女優の瀧内公美が９日、ＴＯＨＯシネマズ六本木で行われた映画「宝島」（１９日公開）の東京プレミアに登場した。アメリカ統治下の沖縄を舞台に、自由を求める若者たちの友情と葛藤を描いた直木賞受賞作の実写化。映画館前の階段にレッドカーペットが敷かれ、主演の妻夫木聡や広瀬すず、窪田正孝らがドレスアップして顔をそろえた。中でも目を引いたのが、サイドに切り上がるような超ミニ丈のブラックドレスを着た瀧内。ヒー