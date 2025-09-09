ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。佐々木朗希について語った。デーブ・ロバーツ監督(C)AbemaTV,Inc.○佐々木朗希の課題と可能性9月3日にマイナーで4度目のリハビリ登板を行った佐々木。順調に回復した場合、先発ローテーションに入れるかどうかという質問に対して、ロバーツ監督は「朗希が先発として入るのは厳しい」と回答する。続けて、ロバーツ監督は「それを