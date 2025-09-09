EVERINGは9月5日、スマートリング「EVERING」の取扱いをヨドバシカメラ、ビックカメラおよびヤマダ電機の主要店舗で開始した。(左から)ZCシリーズ BLACK、ZCシリーズ SILVER、MATTEシリーズ MATTE BLACK本取扱い開始により、全国の大型家電量販店において同商品を直接手に取り、確認できる環境を大幅に拡大した。取扱商品は「EVERING ZCシリーズ」(BLACK/SILVER)および「EVERING MATTEシリーズ」(MATTE BLACK)となる。取扱店舗はヨ