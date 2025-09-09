クロスバー直撃の渡邊センス（41）が写真週刊誌「フライデー」発行元の講談社に損害賠償や訂正記事を求めた裁判の尋問が9日、東京地裁で行われた。渡邊本人や講談社側の編集者も証言台に立ち、双方代理人弁護士からの質問に回答。渡邊は記事掲載後の影響を聞かれた際に涙する場面もあり、質問では「フライデー」編集者らへ「間違った記事を何度も拡散されて、あなたは私の気持ちを考えたことはありますか」と直接訴えた。判決日は1