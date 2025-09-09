ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、ハン・ユジンがウサギに変身した。【写真】「赤ちゃん天使」ハン・ユジン、溢れる透明感去る9月8日、ハン・ユジンはZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。キャプションにはウサギの絵文字などを綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ハン・ユジンが9月7日に韓国で放送された音楽番組、SBS『人気歌謡』の撮影の裏側を捉えたものである。彼は同番組のMCを務めている。（写真