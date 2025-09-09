９月１０日（水）発売のananは「素を磨く」特集。その表紙に登場するのは、映画『火喰鳥を、喰う』やバラエティなどで唯一無二の存在感を見せるSnow Manの宮舘涼太さん。最近では「カリスマックス」のパフォーマンスが世界的にも話題に。そんな宮舘さんの表紙撮影の様子をこちらでレポートします。今回の撮影では、宮舘さんの出演映画『火喰鳥を、喰う』に合わせ、鳥をイメージした撮影を敢行。まず最初に撮影をしたのは、レースや